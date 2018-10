Die TV-Regisseurin Nina Grosse kritisiert, dass große Prestige-Projekte nach wie vor hauptsächlich an männliche Kollegen vergeben würden. Serien wie »Babylon Berlin« (ARD/Sky), »Das Boot« (Sky) oder »Bad Banks« (ZDF) seien »immer noch fest in Männerhand«, sagte die Mitgründerin der Initiative Pro Quote Film. Für die neue ZDF-Serie »Die Protokollantin«, die am Samstag startet, schrieb Grosse (60) das Drehbuch und führte Regie. Ein solches Projekt sei noch ziemlich einsam. »Es bewegt sich was, aber wir sind noch lange nicht bei 50 Prozent«, sagte Grosse.

Bei den Frauenrollen habe es in den vergangenen Jahren einen großen Emanzipationsschub gegeben. »Interessant finde ich, dass jetzt die bösen Frauen kommen«, sagte Grosse. »Das ist auch eine Form der Emanzipation, dass Frauen böse sein dürfen.« »Die Protokollantin« ist die erste Fernsehserie der Regisseurin. epd/nd