Um 1932 streikten Berliner Arbeiter in der Köpenicker Strasse 34/35 wegen zu hohen Mieten und dem verwahrlosten Zustand des Hauses. Foto: akg-images

In der Eckerstraße 7 in Hannover hat es kürzlich wieder einmal geklappt. Ein »Kiezkollektiv« konnte die Zwangsräumung eines älteren Ehepaars verhindern. Weil die beiden Buchhändler 1350 Euro Miete schuldig gewesen waren, war schon die Polizei angerückt. In Windeseile sammelten die Aktivisten das geforderte Geld bei Freunden und Nachbarn ein. Die Räumung wurde ausgesetzt - vorerst. Doch wie können langfristig Häuser von denen gesichert werden, die darin wohnen?

An Protest gegen Mieterhöhungen, Spekulation oder Leerstand mangelt es nicht. Neben Kiezkollektiven sind die für diesen Samstag angekündigte »Mietenwahnsinn Stoppen«-Demonstration in Frankfurt am Main und Hausbesetzungen wie kürzlich in Berlin-Moabit nur zwei Beispiele für unzählige Kämpfe.

Doch Besetzungen werden oft nach wenigen Stunden geräumt, und Betroffene schlagen sich noch Jahre mit Repressionen herum. Basisinitiativen schlafen oft wieder ein - gerade nach Erfol...