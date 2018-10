Saarbrücken. Beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG) haben sich am Donnerstag in Saarbrücken mehrere hundert Mitarbeiter spontan zu einer Protestkundgebung versammelt. Es gebe Informationen, dass Maschinen und Anlagen in dem Werk verkauft und »schnellstmöglich verlagert« werden sollten, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft IG Metall in Saarbrücken. Bislang sei aber noch nichts abgebaut worden. »Wenn hier Lastwagen kommen, stellen wir uns davor«, sagte der zweite Bevollmächtigte der Gewerkschaft, Patrick Selzer. Die Produktion ruhe seit Montag, weil kein Schrott mehr angeliefert worden sei, der für die Produktion zwingend notwendig sei. Der Autozulieferer gehört zur bosnisch-deutschen Prevent-Gruppe. dpa/nd