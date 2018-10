Port-au-Prince. Zehntausende Haitianer haben gegen korrupte Politiker demonstriert und mehr Transparenz gefordert. Sie hätten auch Steine nach Polizisten und Sicherheitsleuten von Präsident Jovenel Moïse geworfen, berichteten Medien am Mittwoch. Moïse hatte in Port-au-Prince einen Blumenkranz an einem Denkmal abgelegt und eine Rede gehalten. dpa/nd