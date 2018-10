Lima. In Peru ist Oppositionsführerin Keiko Fujimori nach einer Woche in Untersuchungshaft wieder auf freiem Fuß. Ein Berufungsgericht ordnete am Mittwoch die Freilassung der 43-Jährigen sowie weiterer Verdächtiger an, die wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet worden sind. Gründe und Angaben zum weiteren Verfahren wurden nicht genannt. AFP/nd