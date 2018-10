Delhi. Im Streit um ein Tempelverbot für Frauen haben sich hinduistische Extremisten in Indien gewalttätige Zusammenstöße mit der Polizei geliefert. Wütende Traditionalisten hinderten am Mittwoch Frauen daran, einen wichtigen Tempel in Sarabimala zu betreten. Angreifer umringten die Autos weiblicher Journalisten, Reporter wurden bedroht, Steine flogen. Das Oberste Gericht hatte nach einem jahrelangen Rechtsstreit das Zutrittsverbot für Frauen zum Ayyappa-Tempel in Sarabimala aufgehoben. AFP/nd