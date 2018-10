Protestierende Studenten auf einer Kundgebung im Belgrader Universitätsviertel im Juni 1968 Foto: dpa-Report

»Wir haben kein eigenes Programm«, verlautbarten die jugoslawischen Student*innen auf dem Höhepunkt ihrer Revolte im Juni 1968. »Unser Programm sind die Verfassung und das Parteiprogramm des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens!«

Was hier als staatstragendes Bekenntnis daherkommt, war in der politischen Praxis eine subversive Kritik an den gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Realitäten im sozialistischen Jugoslawien. Die beflissentliche Anrufung der wichtigsten programmatischen Akte des Staates als Kronzeugen ihrer Anklage bedeutete für die revoltierenden Studierenden an den Universitäten in Belgrad, Zagreb und anderswo die Möglichkeit, auf der Grundlage einer weithin anerkannten und legitimierten Ordnung eine linksradikale Kritik an Staat und Partei zu formulieren. Einerseits konnten sich die Student*innen auf die in diesen Dokumenten formulierten Werte und Ziele des jugoslawischen Selbstverwaltungssozialismus berufen, um de...