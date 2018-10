Hunderte Schüler haben sich am Donnerstag am Schulstreik beteiligt. Unter dem Motto »Ansage an das Kapital: Verpisst Euch aus dem Klassensaal« sammelten sich die Schüler ab 11 Uhr am S-Bahnhof Friedrichstraße. Anschließend zogen sich durch den Bezirk Mitte, um gegen die aktuelle Bildungspolitik zu protestieren.

Foto: Organisiert wurden die Bildungsproteste von linken Gruppen. Mit in der Vorbereitung dabei waren unter anderem die »Jugendantifa Kreuzberg« oder die Feministische Aktion Karlshorst. Die Schüler setzten sich unter anderem für ein gerechtes und selbst gestaltetes Bildungssystem ein. Außerdem protestierten sie gegen die Pläne des rot-rot-grünen Senats, gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE neue Schulen zu bauen. Die Schulbauoffensive des Senats wird von den Schülern als »Privatisierung« kritisiert, weil befürchtet wird, dass die neuen Schulen zu einem späteren Zeitpunkt an Private verkauft werden könnten. nd Foto: nd/Ulli Winkler