Wie viele andere kam Konrad nach Deutschland, um zu arbeiten. Jetzt berät er die, die hier gestrandet sind und auf der Straße leben. Foto: Ruby Images/Florian Boillot

Im Tiergarten sitzt unter ein paar Bäumen eine Gruppe Männer. Einige haben Plastiktüten dabei, manche sitzen auf einer Decke. Die Männer unterhalten sich lautstark, ein paar leere Bierflaschen vor sich. Einer von ihnen steht und spricht ununterbrochen zu den anderen herunter. Er wirkt angetrunken. Sein Name ist Andrej, er ist 38 und kommt aus Polen. »Im Park sind wir zum Trinken, klar. Was sollen wir sonst machen? Keine Arbeit, kein Geld.« Er spricht gebrochen Deutsch, die anderen aus der Gruppe gar keins. Sie kommen ebenfalls aus Polen, Andrej ist der Jüngste von ihnen. Kennengelernt haben sie sich bei der Bahnhofmission oder im Park. »Es sind viele hier aus Polen. Die meisten suchen Arbeit«, sagt Andrej.

Ob die anderen Männer auch in Polen schon auf der Straße lebten, weiß Andrej nicht. »Wir reden nicht viel über unser Leben in Polen.« Er selbst jedenfalls war Lagerarbeiter in einer Fabrik, lebte mit seiner Frau und seinem Sohn ...