Macht Geld glücklich - und viel Geld sehr glücklich? Treiben Armut und Abstieg die Wähler in die Arme rechter Parteien? Was macht unglücklicher - Inflation oder Arbeitslosigkeit? Seit Jahrzehnten beschäftigt sich die Wissenschaft mit dem Einfluss des Einkommens auf die Zufriedenheit. Tatsächlich hat die Glücksforschung in all der Zeit nur wenige belastbare Erkenntnisse zutage gefördert. Neuere Forschungen zeigen nun: Auch was bisher als wahr galt, hält einer genaueren Überprüfung nicht stand.

Geld allein macht nicht glücklich, weiß der Volksmund und hat damit auf jeden Fall recht. Menschen brauchen mehr. In Umfragen rangieren Freundschaft, Liebe, Familie, Freiheit, Sicherheit und Gesundheit als wichtige Determinanten des Wohlbefindens ganz vorn.

Einiges davon kann man sich allerdings kaufen. Zum Beispiel Gesundheit - dass reiche Menschen weniger krank sind und länger leben, ist ausgiebig belegt. Geld mache zwar nicht glücklic...