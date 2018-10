Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Fast alle Parteien betrachten den Aufstieg der AfD als Problem, auch die CSU hat vor der Landtagswahl versprochen, die AfD »mit allen Mitteln« zu bekämpfen. Doch wie bei der Bundestagswahl hat es in Bayern wieder nicht geklappt, die rechtsextreme Partei zu schwächen. Sie erhielt 10,2 Prozent aller Stimmen. Darum haben wir uns einmal außerhalb des Freistaats umgeschaut: Wo ist die AfD besonders schwach und warum?

Der Wahlkreis Mittelems ist eine ländliche Region in Niedersachsen. Die meisten Menschen haben nicht viel Geld, die Löhne sind niedrig. Das verfügbare Einkommen pro Einwohner war in der Grafschaft Bentheim, die Teil des Wahlkreises ist, zuletzt etwa so hoch wie in der Sächsischen Schweiz. Das sind eigentlich gute Voraussetzungen für die AfD, doch bei der Bundestagswahl haben die Rechten in der Region nur 5,4 Prozent aller Stimmen erhalten - noch schlechter hat die AfD nur in der Unistadt Münster und im Wahlkreis Köln II ab...