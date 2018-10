Die Anerkennung des Naumburger Doms als UNESCO-Welterbe ist am Sonntag mit einem Festakt gefeiert worden. Die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, Maria Böhmer, sagte anlässlich der Übergabe der Anerkennungsurkunde in Naumburg, die UNESCO habe damit die universelle Bedeutung des Naumburger Doms anerkannt.

Im Juli 2018 hatte das Welterbekomitee den Dom auf der Tagung in Bahrain als 44. UNESCO-Welterbestätte in Deutschland ausgezeichnet. Der in der Zeit zwischen 1213 und etwa 1250 errichtete Naumburger Dom zählt zu den bedeutendsten Kathedralbauten des Hochmittelalters. Weltbekannt sind die Stifterfiguren des sogenannten Naumburger Meisters im Westchor des Doms, darunter Uta von Naumburg, sowie der Westlettner mit den Passionsreliefs. Das Welterbekomitee würdigte mit seiner Entscheidung die künstlerischen Qualitäten des Doms, die Einblick in Kunst, Architektur und Technologie seiner Zeit geben. epd/nd