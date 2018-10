Unbekannte haben zwei Angestellte eines Spätkaufs in Berlin-Neukölln geschlagen und beschossen. Einer von ihnen wurde schwer verletzt, der andere leicht. Eine Mordkommission der Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Die Gruppe aus drei bis fünf Männern erschien am Freitagnachmittag in dem Laden in der Herrfurthstraße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach kam es zu einer Schlägerei zwischen den Männern und zwei Angestellten des Geschäfts. Die Angreifer schossen auf die beiden 27- und 37-jährigen Mitarbeiter sowohl in als auch vor dem Spätkauf. Der 37-Jährige wurde dabei leicht verletzt, vermutlich durch einen Streifschuss. Der 27-Jährige erlitt durch Schläge schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Angreifer konnten unerkannt fliehen. Die Mordkommission sucht Zeugen der Tat. dpa/nd