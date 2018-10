Athen. Die Rentner in Griechenland bleiben im kommenden Jahr von einer weiteren Kürzung ihrer Altersbezüge verschont. Die Europäische Kommission habe am Freitag dem griechischen Staatshaushalt für 2019 zugestimmt, der auf die zunächst anvisierten Rentenkürzungen verzichtet, sagte Ministerpräsident Alexis Tsipras am Samstag in Athen. »Nach acht Jahren Sparpolitik gibt es keine neuen Rentenkürzungen.« Die Geldgeber Griechenlands, allen voran der Internationale Währungsfonds und Deutschland, hatten ursprünglich weitere Einschnitte bei den Renten gefordert. Die Regierung in Athen bat im vergangenen Monat aber darum, auf diesen Schritt verzichten zu dürfen, nachdem der Primärüberschuss im Staatshaushalt höher ausgefallen war als erwartet. Die EU-Kommission leistete dieser Bitte nun Folge. Tsipras äußerte sich während einer Zeremonie in Athen, bei der er das Amt des Außenministers zusätzlich zu dem des Ministerpräsidenten übernahm. AFP/nd Kommentar Seite 8