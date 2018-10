Salzgitter. Mehrere hundert Menschen und Fahrzeuge haben sich am Samstag zu einem Anti-Atom-Treck durch das südöstliche Niedersachsen versammelt. Der nach Polizeiangaben aus rund 100 Traktoren, Autos und Motorrädern sowie etwa ebenso vielen Fahrrädern bestehende Konvoi startete am Vormittag am Sitz des Bundesamtes für Strahlenschutz in Salzgitter. Am Nachmittag fand eine Abschlusskundgebung in Peine statt, wo die neue Bundesgesellschaft für Endlagerung ihren Sitz hat. Zu der Aktion hatten Bürgerinitiativen, Vereine, Parteien und Gewerkschaften aus ganz Niedersachsen aufgerufen. Sie richtete sich vor allem gegen den Bau des Atommüllendlagers Schacht Konrad in Salzgitter. epd/nd