Claudia Tupeit vom Polizeipräsidium Neubrandenburg berichtete gegenüber »nd« vom jüngsten Kriminalfall in der Gemeinde Hintersee. Dabei sei einem Polizeibeamten - nach Dienstende - ein Mazda mit Rostocker Kennzeichen aufgefallen. Die urplötzlich durch polnische Nummernschilder ersetzt wurden. Auf kurzem Dienstweg wurden die polnischen Kollegen informiert und der Dieb festgenommen. Tage später ging beim Polizeihauptrevier Pasewalk, wo der deutsche Tippgeber arbeitet, ein Dankesbrief der Kollegen aus Szczecin ein. hei

Ein deutsch-polnischer Polizeivertrag, der seit 9. Juli 2015 in Kraft ist, gilt als Meilenstein der Zusammenarbeit. Es ermöglicht die sogenannte Nacheile bei der Täterverfolgung und damit unter anderem Festnahmen im jeweils anderen Land. Das Grenzgebiet wurde von einem ursprünglich 30 bis 50 Kilometern breiten Streifen auf das Gebiet der gesamten Bundesländer Brandenburg, Berlin, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern ausgedehnt.

