Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Der Schweizer Wettermoderator Jörg Kachelmann moderiert ab 2019 gemeinsam mit Kim Fisher die MDR-Talkshow Riverboat. Damit setze man künftig auf ein einziges, festes Moderatoren-Duo, teilte der Sender am Montag in Leipzig mit. Bislang war die im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlte Sendung im Wechsel von Kim Fisher und Susan Link oder Jörg Pilawa und Stephanie Stumph moderiert worden. Auch Kachelmann (60) hatte die Sendung bis 2009 mit Unterbrechungen bereits mehrere Jahre moderiert. Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi dankte Link, Stumph und Pilawa für ihr »großes Engagement auf unserem Talk-Flaggschiff«. Es sei gut, dass Kachelmann zurückkehre, so der Programmdirektor. »Mit seiner unverblümten Art wird er unser Riverboat bereichern.«

Kachelmann war im März 2010 aufgrund einer Aussage einer Frau wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verhaftet worden. 2011 sprach ihn das Landgericht Mannheim frei. dpa/nd