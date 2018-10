Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Der französisch-spanische Film »Infinite Galatea (Galatea endlos)« hat den Hauptpreis des 27. Europäischen Filmfestivals dokumentART in Neubrandenburg gewonnen. »Der Film ist ein Statement zur jahrhundertelangen Unterdrückung der Frau«, sagte Anja Ellenberger von der internationalen Festival-Jury am Sonntag vor Journalisten. Galatea gilt in der griechischen Mythologie als »perfekte Frau«. Die Produktion sei ein visuelles Essay über den weiblichen Körper und Frauen, deren gesellschaftliches Bild über Jahrhunderte von der männlich dominierten Wissenschaft bestimmt worden sei. Im Wettbewerb waren 44 Filme aus 17 Ländern.

Der 16-Minuten-Collagen-Siegerfilm wurde von den jungen Filmemacherinnen Maria Chatzi, Fatima Flores, Julia Maura, Mariangela Pluchino und Ambra Reijnen gedreht. Sie nutzen historisch-wissenschaftliche Abbildungen und Bilder der heutigen Sexindustrie. dpa/nd