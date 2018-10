Luxemburg. Das Haushaltsdefizit und die durchschnittliche Staatsverschuldung in der Eurozone sind im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr gesunken, fielen aber etwas höher aus als bisher bekannt. Laut Zahlen der Statistikbehörde Eurostat vom Montag betrug das Verhältnis der Gesamtverschuldung der 19 Euroländer zu deren Wirtschaftsleistung 86,8 Prozent. Das Haushaltsdefizit betrug zusammen 1,0 Prozent, während man zunächst von 0,9 Prozent ausgegangen war. Im Jahr 2016 hatten das Defizit noch bei 1,6 Prozent und die Schuldenquote bei 89,1 Prozent gelegen. dpa/nd

