Potsdam. Bei Unfällen auf Brandenburgs Straßen sind am vergangenen Wochenende 83 Menschen verletzt worden. Insgesamt gab es in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagabend 446 Verkehrsunfälle, wie das Lagezen᠆trum in Potsdam am Montagmorgen mitteilte. Größere Unfälle habe es aber nicht gegeben. dpa/nd