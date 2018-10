Drei Tage nach dem spektakulären Raubüberfall auf einen Geldtransporter in Berlin fahndet die Kriminalpolizei jetzt nach einem silberfarbenen 2er-BMW. Es gebe Erkenntnisse, dass so ein Auto bei der Tat am Freitagmorgen eine Rolle gespielt haben könnte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Zeugen, die in der Nähe des Tatorts an der Alexandrinenstraße nahe dem Alexanderplatz waren und etwas beobachtet haben, sollen sich melden. Zahlreiche andere Hinweise von Zeugen seien bereits eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Zudem zeigt ein zweieinhalb Minuten langes Video, das die »Bild«-Zeitung veröffentlichte, sehr genau einen Teil des Überfalls. Allen Quellen gehe man intensiv nach, hieß es bei der Polizei. Auf dem Video ist zu sehen, dass es sich um mindestens fünf Täter handelte. Die maskierten und bewaffneten Männer hatten am Freitagmorgen nahe dem Alexanderplatz den Geldtransporter gestoppt und acht Geldkisten geraubt. Sie gingen allerdings leer aus, weil sie die Beute auf der Flucht wieder verloren. dpa/nd