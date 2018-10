Herbstferien sind Reisezeit: Am Flughafen Tegel bildeten sich beim Einchecken lange Passagierschlangen. Foto: nd/Ulli Winkler

Montagmorgen. Müde Gesichter. Die Stadt ist grau. Sprühregen hat die Gehsteige geleert. Der Herbst ist da. Wer kann, verlässt die Stadt: Antalya, Barcelona, Mallorca - so lauten die beliebtesten Destinationen dieser Herbstferien, teilt die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg mit. An diesem Montag haben die zwei Wochen Auszeit offiziell begonnen. Der Start in den Urlaub ist indes für viele mit Verkehrschaos verbunden. Den ersten Bus zum Flughafen Tegel nehmen? Nicht möglich - er platzt aus allen Nähten. Erst der nächste Gelenkbus bietet genügend Platz.

Noch bevor man Tegel als Reisender erreicht hat, mahnt ein Schild, dass es das letzte Mal sein könnte, dass man diesen Ort in dieser Funktion betritt: »Flughafen zieht aus«, verkündet ein riesiges Plakat. »Berlin zieht ein«, schiebt es aufmunternd nach, im Hintergrund eine bunt gezeichnete Zukunft verheißend, die in Wirklichkeit noch allzu unklar ist.

Die Realität ist: Derz...