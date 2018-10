Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Welche Versicherer aktuell top sind, zeigt die Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ), welches 29 Kfz-Versicherer - 20 Filial- und neun Direktversicherer - getestet. Die Servicequalität jedes Unternehmens wurde anhand von je zehn verdeckten Telefon- und E-Mail-Tests (Mystery-Calls und -Mails), je zehn Prüfungen der Internetauftritte durch Testnutzer und einer detaillierten Inhaltsanalyse der Websites ermittelt. Im Untersuchungszeitraum boten zwei Unternehmen keine Hotline an. Somit flossen insgesamt 879 Servicekontakte in die Auswertung ein.

In einem weiteren Schritt erfolgte eine umfassende Bewertung aktueller Tarifkosten und Versicherungsleistungen (Datenstand 12. Juli 2018). Untersucht wurden jeweils die günstigsten Produkte (Basistarife) sowie die Versicherungen mit der höchsten Leistungsabdeckung (Komforttarife) für zwölf verschiedene Szenarien: drei Nutzerprofile in Kombination mit vier Automobilklassen.

Sparpotenzial über 50 Prozent

Bei der Wahl des günstigsten zum teuersten Tarif kann man über die Hälfte (konkret 57,4 Prozent) sparen. Auch bei den kostengünstigeren Basis-Tarifen variieren die Prämienhöhen deutlich. Wichtig für Verbraucher: Komforttarife sind nicht per se teurer - im Test ist der günstigste preislich attraktiver als das teuerste Basisangebot.

Service verbesserungswürdig

Der Service der Versicherer erreicht weiterhin nur ein ausreichendes Niveau. Größte Defizite zeigt der Service per E-Mail: Über 29 Prozent der Anfragen bleiben ohne Antwort; fast ein Viertel der Getesteten beantwortet im Testzeitraum nicht einmal die Hälfte der E-Mail-Anfragen. Zudem bieten zwei der neun untersuchten Direktversicherer keine Telefonberatung.

Beste Kfz-Filialversicherer

Testsieger der Kfz-Filialversicherer ist HUK-Coburg (Qualitätsurteil »gut«). Der sehr gut bewertete Komforttarif überzeugt mit günstigen Prämien und einer umfangreichen Ausstattung. Die freie Werkstattwahl ist im Komfort- wie auch im Basistarif enthalten. Der Internetauftritt ist bei Informationswert und Nutzerfreundlichkeit der beste aller untersuchten Unternehmen. Auch per E-Mail gibt es schnelle und professionelle Auskünfte.

Rang zwei belegt VHV (Qualitätsurteil »gut«). Die analysierten Tarife bieten umfangreiche Leistungen zu moderaten Kosten. Der Basistarif ist der zweitbeste in der Kategorie der Filial-Versicherer. Beim Service fallen u. a. die Beratungskompetenz am Telefon und die bedienungsfreundliche Website positiv auf.

Auf Rang drei steht die Gothaer (Qualitätsurteil »gut«). Der Komforttarif umfasst etwa die freie Werkstattwahl und verzichtet - wie sogar der Basistarif - auf Abzüge »alt für neu«. Der Internetauftritt offeriert umfangreiche Kontaktinformationen und einen Rückrufservice.

Beste Kfz-Direktversicherer

CosmosDirekt (Qualitätsurteil »gut«) ist der beste Kfz-Direktversicherer - Basis- wie auch Komforttarif weisen die beste Ausstattung auf. So ist in beiden Varianten auch eine erweiterte Wildtierschadendeckung und ein unbegrenzter Schutz für fest eingebautes Sonderzubehör enthalten. Die Website punktet mit hohem Infowert. Interessenten werden am Telefon sehr kompetent und freundlich beraten.

Rang zwei belegt die Sparkassen Direktversicherung (Qualitätsurteil »gut«), die den besten Service aller untersuchten Versicherer bietet. An der Hotline sind die Wartezeiten kurz, die Beratungen fachkundig. E-Mails werden zügig und professionell beantwortet. Der Internetauftritt punktet mit hoher Bedienungsfreundlichkeit. Bei Kosten und Ausstattung erzielen der Basis- und Komforttarif jeweils überdurchschnittliche Ergebnisse.

Auf Rang drei folgt Allsecur, ebenfalls mit dem vergleichsweise günstigsten Basistarif. Der Komforttarif überzeugt mit sehr umfangreichem Versicherungsschutz. Beim Service punkteten die gute E-Mail-Bearbeitung sowie der informative Internetauftritt. DISQ/nd

Im nd-Ratgeber vom 17. Oktober 2018 wurde über die Veränderungen in den Regionalklassen informiert.