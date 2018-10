Die letzten Arbeiten im goldenen Herbst Foto: dpa/Christoph Schmidt

Klar doch, im sommerlichen Outfit arbeitete es sich wesentlich leichter als eingemummelt, fröstelnd und mit klammen Händen in kalter Erde buddelnd.

Einiges gibt es schon zu »verstecken« - Tulpen und Nazissen, am besten in Pflanzkästen, denn bei der Trockenheit in diesem Jahr ist mit unliebsamen Gästen zu rechnen. Wühlmäuse und deren Verwandtschaft, die Feldmäuse, dürften sich auf der Nahrungssuche im Kleingarten breit machen. Unser Beet mit dem Gelbsenf, der so schön ausgetrieben hatte, gleicht einer Mondlandschaft. Bei der lockeren Erdkrume kann man die Suche nach einem Gang, in den man eine Falle setzen könnte, getrost vergessen. Alles fällt zusammen. Und di...