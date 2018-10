Was soll das sein

Straßburg. Das Trinkwasser soll in der EU künftig besser auf Schadstoffe hin überwacht werden, auch auf neue Belastungen wie Mikroplastik. Darauf zielt ein Richtlinienentwurf ab, den das Europaparlament am Dienstag in erster Lesung verabschiedet hat. Der Vorlage zufolge soll der zulässige Höchstwert für Blei um die Hälfte reduziert werden. Gesenkt werden sollen auch die Höchstwerte für schädliche Bakterien oder bestimmte Stoffe, die als möglicherweise krebserregend oder hormonverändernd eingestuft werden. Zudem soll erstmals der Gehalt von winzigen Plastikteilchen - Mikroplastik - im Leitungswasser überwacht werden. AFP/nd