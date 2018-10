Unterstützer feiern das Bauwerk als Meisterwerk der Ingenieurskunst und freuen sich über kürzere Fahrzeiten: Bisher waren Hongkong, Macau und Zhuhai nur durch Fähren verbunden. Kritiker des Mammutprojekts beklagen hingegen die hohen Kosten, Korruptionsfälle und Sicherheitsmängel, die zum Tod mehrerer Arbeiter führten. Umweltschützer kritisieren, dass die Brücke den Lebensraum der seltenen Chinesischen Weißen Delfine weiter verkleinert. Vor allem in Hongkong stößt die Brücke auch auf politische Bedenken: Kritiker sehen das Bauwerk als weiteren Versuch Pekings, die Sonderverwaltungszone enger an die Volksrepublik anzubinden.

Foto: Die Bauarbeiten für die Brücke, für die auch künstliche Inseln aufgeschüttet wurden, begannen bereits 2009. Offizielle Angaben zu den Kosten gibt es nicht, sie werden auf mehr als 100 Milliarden Yuan (13 Milliarden Euro) geschätzt. Verbaut wurden 420 000 Tonnen Stahl und fast 1,1 Millionen Kubikmeter Zement. Ein Teil der Strecke verläuft in einem 6,7 Kilometer langen Tunnel unter dem Meer. Für den Verkehr soll die Brücke am Mittwoch öffnen. Bewohner Hongkongs und Macaus dürfen aber nicht ohne Weiteres mit dem eigenen Auto nach Zhuhai fahren. Sie müssen vorher eine Lizenz beantragen und strenge Kriterien erfüllen. Die meisten Menschen werden also vermutlich mit Linien- oder Reisebussen über die Brücke fahren. AFP/nd Foto: dpa/Liang Xu