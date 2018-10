Bagdad. Bei der Explosion einer Autobombe in Nordirak sind mindestens neun Menschen getötet und weitere 21 verletzt worden. Nach Angaben eines Sprechers der Gesundheitsbehörden in der Provinz Ninive explodierte die Bombe auf einem Markt in der Stadt Al-Kajara. Zu dem Anschlag bekannte sich niemand. Allerdings hatte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hier in der Vergangenheit zahlreiche Anschläge verübt. Die Stadt liegt südlich der früheren IS-Hochburg Mossul. dpa/nd