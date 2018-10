Mehr und mehr geben die fallenden Gerüste die prachtvollen Barockfassaden des einstigen Stadtschlosses frei. Der historische Standort, an dem das bedeutsame Zeugnis deutscher Monarchie-Geschichte rekonstruiert wird, war vor 100 Jahren auch Schauplatz des Untergangs von Monarchie und Kaiserreich. Hier verkündete Karl Liebknecht gar die sozialistische Republik. Die Stiftung Humboldt Forum widmet diesem Thema die Publikation »Mythos der Revolution. Karl Liebknecht, das Berliner Schloss und der 9. November 1918«, die Anfang November in einer Lesung vorgestellt wird, aber auch mit einem szenischen Parcours, der an mehreren Tagen unter dem Titel »›Das Alte ist nicht mehr ...‹/Liebknecht 2018« durch Räume des Schlosses führen wird.

Aber was wird denn nun im Stadtschloss zu sehen sein, wenn es denn tatsächlich Ende 2019 als Humboldt Forum eröffnet wird? Es ist, wie Generalintendant Hartmut Dorgerloh am Dienstag vor der Presse im Fritz-Reu...