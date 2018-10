Was soll das sein

Hamburg. Der Freitag war im vergangenen Jahr nach Zahlen der Krankenversicherung Barmer der Wochentag mit dem höchsten Krankenstand. 15,7 Prozent der Arbeitsunfähigkeitstage entfielen auf diesen Tag der Woche. Der von Arbeitgebern gefürchtete »blaue Montag« sei ein Mythos - an diesem Tag seien nur 13,9 Prozent der erkrankten Erwerbstätigen arbeitsunfähig. Das könne als Folge der Erholung an arbeitsfreien Wochenenden interpretiert werden. Basis der Auswertung sind nach Angaben der Kasse bundesweit erfasste und anonymisierte Daten von im Jahresdurchschnitt mehr als 3,5 Millionen erwerbstätigen Barmer-Versicherten. nd