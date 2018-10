Bernie Sanders Foto: dpa/Ken Cedeno

Vom ersten Tag an gab es Protest. US-Präsident Donald Trump hat die Basis der Demokraten mobilisiert, wie es keine noch so charismatische Barack-Obama-Rede je vermochte. Dieser Protest wird sich am 6. November auch an der Wahlurne niederschlagen. Dann werden bei den Midterm-Wahlen 35 Senatsposten und alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben. Mit um Mandate kämpfen werden auch die »Progressiven« vom linken Flügel der Demokraten und eine neue Generation linker Aktivisten, die Parteipolitik in den USA für sich entdeckt hat. Sie rücken die Partei weiter nach links und helfen beim Wiederaufbau der Demokraten.

Die Partei hat Hilfe nötig. Rund 1000 Mandate verloren die Demokraten in den Obama-Jahren im ganzen Land an die Republikaner, Gouverneursposten, Parlamentssitze und andere Ämter. Die Partei, die gegen Ende der New-Deal-Zeiten in den 1950er Jahren noch ganz Amerika mit ihrer »Maschine« regiert hatte, war zunehmend zu einer...