Früher begann bei Wolf Wondratschek der Tag mit einer Schusswunde. Das war 1969, als er einen Band mit Prosa so betitelte. Dann verkaufte der in Karlsruhe geborene, heute in München und Wien lebende Dichter lange Jahre über den 2001-Versand erfolgreich Lyrik.

Weil ihm nach mehreren Verlagswechseln kein zufriedenstellendes Angebot mehr für sein vorletztes Buch, »Selbstbildnis mit Ratte«, gemacht wurde, verkaufte er das ungedruckte Manuskript als Unikat für 40 000 Euro an den Unternehmensberater Helmut Meier. Der ist ein so großer Fan von Wondratschek, dass er ihm 2017 den von ihm gestifteten »Alternativen Büchnerpreis« verlieh. Der war mit 50 000 Euro genauso hoch dotiert, wie der nichtalternative Büchnerpreis, bei dem Wondratschek auch im vergangenen Jahr wieder einmal übergangen worden war.

Dessen neuer Roman ist nun ganz konventionell bei Ullstein erschienen. Diesmal ist es ein »Selbstbild« und kein »Selbstbildnis« und auch nicht mit ...