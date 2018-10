Che Guevara gehört zur symbolischen Grundausstattung der Linken wie Marx, Brecht, Punk und Rotwein. Das Porträt, das Alberto Korda 1960 von ihm in Havanna aufgenommen hat, ist eins der berühmtesten Fotos überhaupt.

Dieses Jahr war sein 90. Geburtstag und 51. Todestag. Er wurde am 9. Oktober 1967 in Bolivien ermordet. Wie soll man eine interessante Biografie über ihn verfassen, wenn Paco Ignacio Taibo II schon 1996 das Standardwerk geschrieben hat? Am besten als Comic, denn es geht um Plakativität, Rebellion...