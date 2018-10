Frankfurt (Oder). Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke (LINKE), will eine engere Verbindung zur polnischen Nachbarstadt Slubice und plant eine zweite Oder-Brücke. Darauf könnte eine Plattform für gemeinsame Veranstaltungen entstehen - eine »Oderphilharmonie«, sagte er am Mittwoch in der »Märkischen Oderzeitung«. Die Brücke könnte auch zur Entlastung des Verkehrs in der Innenstadt beitragen. Als Oberbürgermeister sehe er sich in der Pflicht, Angebote für gemeinsame Stadtentwicklungsprojekte zu machen. Am 5. Dezember treffen sich Stadtverordnete aus Slubice und Frankfurt (Oder) zu einer ersten Ideenkonferenz. Bis 2030 wollen sich beide Städte zu einer Doppelstadt entwickeln, wie Stadtsprecher Uwe Meier auf Anfrage. Angesichts der im Frankfurter Haushaltsplan jährlich zur Verfügung stehenden Summe von rund drei Millionen Euro für Investitionen und des Bedarfs von 100 Millionen für Instandhaltungen müssten rechtzeitig Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten bei Land, Bund und EU in Angriff genommen werden. Wilke denkt darüber hinaus an eine neue Schwimmhalle für die Bewohner beider Städte an. dpa/nd