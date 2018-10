Der LINKE-Stadtverordnete Lothar Loell würde diesen Pendlerbahnhof gern in Gemeinderegie modernisieren lassen. Die Deutsche Bahn hat das Areal aber an einen Privatmann verkauft. Foto: Hans-Gerd Öfinger

Wenn am Sonntag in Hessen ein neuer Landtag gewählt wird, dürfte der mediale Fokus vor allem auf das Landesergebnis und das Abschneiden der Parteien in den großen Städten des Rhein-Main-Gebiets und in der Nordhessenmetropole Kassel gerichtet sein. Der dünn besiedelte ländliche Raum hingegen wird kaum überregionales Interesse auf sich ziehen. Dabei wohnt mehr als die Hälfte der sechs Millionen Hessen abseits der Ballungsgebiete.

Eine der vielen ländlichen Kommunen ist Oberzent im südlichen Odenwaldkreis. Hier am Dreiländereck mit Bayern und Baden-Württemberg leben auf 165,5 Quadratkilometern rund 10 000 Menschen. Das sind rund 60 Einwohner pro Quadratkilometer. Zum Vergleich: Im Wiesbadener Westend, dem Stadtbezirk mit der höchsten Siedlungsdichte bundesweit, leben 27 000 Einwohner je Quadratkilometer.

Bewaldete Höhenzüge und Wiesen prägen die Landschaft von Oberzent. Beerfelden, Sitz der Stadtverwaltung, liegt auf einer Anhöh...