Halle. Auf den Frühchenstationen in Sachsen-Anhalt gibt es teilweise zu wenig Betten und Pflegekräfte. Die Nachfrage nach Fachkräften sei in Sachsen-Anhalt groß, sagte die Sprecherin der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt, Eveline Möde, in Halle. Besonders spezielle Pflegekräfte für Frühchen seien schwer zu bekommen. Am Universitätsklinikum Magdeburg etwa mussten Frauen aufgrund eines Personalmangels ein anderes Krankenhaus aufsuchen. Am Harzklinikum gab es bereits den Fall, dass mehr junge Patienten behandelt werden mussten, als Betten vorhanden waren. dpa/nd