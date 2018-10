Mit neuen Strategien will der rot-rot-grüne Senat stärker gegen die Organisierte Kriminalität vorgehen. Dafür werden sich am 26. November erstmals Vertreter und Vertreterinnen mehrerer Senatsverwaltungen treffen. Es soll um unklar oder illegal erworbenes Vermögen gehen sowie die Wege, abgeschottete Strukturen aufzubrechen. Bei dem Treffen werden die Senatsressorts Innen, Justiz und Finanzen sowie die Staatsanwaltschaft vertreten sein. Eine der Kernfragen soll sein, wie weiter Unruhe in die Szene gebracht werden kann. Seit September geht die Polizei verstärkt mit Durchsuchungen und Beschlagnahmungen gegen kriminel...

