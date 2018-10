In Berlin kommt es nach wie vor häufig zu antisemitischen Vorfällen. Das teilte die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS) mit, welche am Donnerstag aktuelle Zahlen vorstellte. Im ersten Halbjahr 2018 kam es demnach zu 527 antisemitischen Vorfällen in der Stadt. Darunter waren 18 Angriffe, 21 gezielte Sachbeschädigungen, 18 Bedrohungen, 401 Fälle verletzenden Verhaltens sowie 69 antisemitische Massenzuschriften. Aus dem Vorjahreszeitraum sind RIAS fast genauso viele Vorfälle, nämlich 514, bekannt. Gleichzeitig sind die direkten Angriffe auf als Juden, Jüdinnen oder als Israelis erkennbare Personen gestiegen. Während von Januar bis Juni dieses Jahres 18 Personen betroffen waren, gab es letztes Jahr in diesem Zeitraum neun Betroffene. mbn