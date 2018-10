Frankfurt am Main. Die Deutsche Bank tauscht die Spitze ihrer Fondstochter DWS aus. Man habe sich mit sofortiger Wirkung von Chef Nicolas Moreau getrennt, teilte das Geldhaus am Donnerstag mit. Nachfolger werde Asoka Wöhrmann, der bislang das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank leitet. Zuletzt hatte es Kritik an Moreau gegeben, da Anleger in großem Stil Geld aus DWS-Fonds abzogen und prominente Fondsmanager das Haus verließen. Zudem entwickelte sich der Aktienkurs der DWS seit dem Börsengang im Frühjahr schlecht. dpa/nd