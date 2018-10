Küchenroboter auf der gleichzeitig zum Wettbewerb stattfindenden Fachmesse Foto: dpa/kyodo

Es sollten die Olympischen Spiele der Roboter werden, erstmals ausgetragen im Jahr 2020 in Japan, parallel zu den Wettkämpfen der menschlichen Athleten. Doch da spielte das Internationale Olympische Komitee (IOC) nicht mit und verweigerte die Verwendung des Markenzeichens. Nun heißt der Wettbewerb also World Robot Summit oder kurz: WRS. Ansonsten ist es bei den ursprünglichen Plänen geblieben: Wenn in zwei Jahren in Tokio Sportler aus Fleisch und Blut um Medaillen kämpfen, werden in den Präfekturen Aichi und Fukushima Maschinen auf ähnliche Weise um einen Platz auf dem Siegertreppchen wetteifern.

In Tokio hat jetzt die Generalprobe für das Großereignis stattgefunden. Bei der Siegerehrung wurde auf der Bühne bereits penibel darauf geachtet, dass die Gewinner in der Mitte standen, links daneben die Zweitplatzierten und rechts die mit dem drittbesten Ergebnis. Ansonsten unterschieden sich die Roboterwettkämpfe aber deutlich vom olymp...