Sahle-Work Zewde Foto: imago/Zuma Press

Äthiopiens atemberaubender Wandel setzt sich fort: Das Land am Horn von Afrika bekommt erstmals in seiner Geschichte eine Frau als Staatsoberhaupt: die Diplomatin Sahle-Work Zewde. Seit der 42-jährige Abiy Ahmed im April in Addis Abeba die Regierungsgeschäfte übernommen hat, geht es Schlag auf Schlag: Amnestie für Tausende politische Gefangene, Frieden mit Erzfeind Eritrea, Frieden mit den Oromo-Rebellen, paritätische Kabinettsbesetzung und nun gelangt eine Frau an die Staatsspitze. Einstimmig wählte das Parlament am Donnerstag Sahle-Work Zewde zum neuen Staatsoberhaupt, wie der äthiopische S...