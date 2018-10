Steckby. In Sachsen-Anhalt leben immer mehr Biber und suchen sich stetig neue Lebensräume. Das sorgt für Konflikte mit dem Menschen, sagte die Leiterin der Landesreferenzstelle für Biberschutz beim Biosphärenreservat Mittelelbe, Annett Schumacher. In 80 Prozent der Fälle sei ein vom Biber gebauter Damm und die Aufstauung von Wasser die Ursache für Ärger bei Landwirten oder Anwohnern. Das Umweltministerium hat für Naturschutzbehörden »Handlungsempfehlungen für den Umgang mit dem Biber« vorgelegt. dpa/nd

