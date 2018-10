Das Finanzministerium Brandenburgs hat nach Bekanntwerden der jüngsten Steuerschätzungen erste Warnsignale an Land und Kommunen adressiert. Zuvor hatte am Donnerstag der Arbeitskreis Steuerschätzungen auf seiner 154. Sitzung in Hamburg das erwartete Wachstum der Steuereinnahmen nach unten korrigiert. Bund, Länder und Kommunen profitieren demnach zum einen noch von der stabilen wirtschaftlichen Entwicklung - die Dynamik des Aufschwungs lässt aber spürbar nach.

Finanzminister Christian Görke (LINKE) verwies vor dem Hintergrund der laufenden Beratungen zum Haushaltsentwurf 2019/2020 im Landtag darauf, dass die abnehmende Wirtschaftsdynamik auch ...