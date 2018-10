Potsdam. In Brandenburg werden im bundesweiten Vergleich besonders wenige Start-ups gegründet. Das geht aus dem jüngst in Berlin vorgestellten Start-up-Monitor 2018 des Bundesverbandes Deutsche Startups hervor. Von rund 1500 untersuchten Start-ups in Deutschland hatten zuletzt gerade einmal ein Prozent ihren Sitz in Brandenburg - das sind genausoviele wie im deutlich kleineren Saarland. Der Verband sehe keinen steigenden Trend in Brandenburg, erklärte Verbandssprecher Paul Wolter. dpa/nd