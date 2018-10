Berlin. In Deutschland gibt es nach Erkenntnissen der Bundesregierung aktuell 19 000 sogenannte Reichsbürger und Selbstverwalter. 950 von ihnen werden als Rechtsextremisten eingestuft, wie aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervorgeht. 2017 ging das Bundesamt für Verfassungsschutz von etwa 16 500 »Reichsbürgern« und »Selbstverwaltern« aus. Generalbundesanwalt Peter Frank sagte der »Neuen Osnabrücker Zeitung«, seine Behörde ermittele gegen eine Gruppe von Beschuldigten, die eine »Reichsregierung« etablieren wolle. dpa/nd

