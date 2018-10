Was soll das sein

Berlin. Seit 2016 sind 1257 afghanische Kinder und Jugendliche freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt. Von ihnen waren 94 unbegleitet, also ohne Eltern oder Angehörige, wie das Bundesinnenministerium auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag antwortete. 650 dieser Rückkehrer waren zwölf Jahre alt oder jünger. Die Linkspartei kritisiert das Rückkehrförderprogramm. »Was offiziell als freiwillige Rückkehr bezeichnet wird, dürfte in der Praxis meist eine Entscheidung sein, die angesichts einer konkreten Abschiebeandrohung getroffen wird«, sagte Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion. epd/nd