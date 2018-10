Weimar. Die Thüringer Grünen wollen mit einer Doppelspitze in das Wahljahr 2019 starten. Landessprecher Denis Peisker erwartet, dass auf einem Parteitag Ende November Umweltministerin Anja Siegesmund und Fraktionschef Dirk Adams für die Spitzenpositionen auf der Landesliste kandidieren. In Weimar hatte sich der Landesvorstand mit Kreissprechern, Ministern und Landtagsabgeordneten der Grünen getroffen. Peisker verwies auf einen Mitgliederzuwachs der Thüringer Grünen in diesem Jahr auf mehr als 800 Mitglieder. Die Partei regiert seit 2014 in Thüringen zusammen mit Linkspartei und SPD. dpa/nd