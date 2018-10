Dublin. Die Iren haben mit deutlicher Mehrheit für eine weitere Amtszeit ihres Präsidenten Michael D. Higgins votiert. Nach Auszählung der Erststimmen am Sonnabendabend kam Higgins bereits auf 56 Prozent. Er ist damit direkt wiedergewählt. Auf dem zweiten Platz lag der Geschäftsmann Peter Casey mit 23 Prozent. Der 77-Jährige Higgins hat das Amt bereits seit 2011 inne. Gleichzeitig sprachen sich knapp 65 Prozent der Wähler in einem Referendum für die Abschaffung des Blasphemie-Paragrafen in der irischen Verfassung aus. dpa/nd