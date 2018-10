Finowfurt. Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 11 in der Uckermark ums Leben gekommen. Der 59-Jährige starb am Montag noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei mit. Sein LKW fuhr aus bislang ungeklärter Ursache in einem Baustellenbereich auf einen Sattelzug auf. Dessen Fahrer blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Lanke und Finowfurt in Richtung Norden. dpa/nd