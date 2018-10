Kloster Veßra. Bei einer Demonstration der rechten Szene in Kloster Veßra hat die Polizei 19 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten geahndet. Das teilte die Polizei am Montag mit. Geahndet worden seien unter anderem das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und eine Beleidigung. Auch Messer seien sichergestellt worden. In dem Ort im Kreis Hildburghausen fanden sich nach Polizeiangaben am Samstag etwa 250 Anhänger der rechten Szene ein. Die Aktion sei vom Gründer der rechtsgerichteten Wählergemeinschaft »Bündnis Zukunft Hildburghausen« angemeldet worden. 70 Menschen hätten dagegen protestiert. dpa/nd