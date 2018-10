Mexiko-Stadt. Die Wähler in Mexiko haben dem milliardenschweren Weiterbau eines neuen Flughafens in der Hauptstadt eine Absage erteilt. Das Umfeld des designierten Präsidenten Andres Manuel López Obrador präsentierte am Sonntag die Ergebnisse eines Referendums, wonach 69 Prozent der Befragten für den Baustopp des umstrittenen Projekts stimmten. Allerdings nahmen insgesamt nur gut eine Million Menschen an der Befragung teil. López Obrador, der Anfang Dezember sein Amt antreten wird, hatte im Wahlkampf immer wieder gegen den bereits begonnenen Bau des Flughafens in Mexiko-Stadt im Umfang von 13 Milliarden Dollar (11,4 Milliarden Euro) Stellung bezogen. Er verwies auf die hohen Kosten, die negativen Folgen für die Umwelt und mutmaßliche Korruption im Zusammenhang mit den Bauverträgen. AFP/nd